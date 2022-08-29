Подтвердились планы строительства автомобильной развязки над ж/д переездом под Петрозаводском

Власти Карелии планируют строительство путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный под Петрозаводском.

Об этом сообщил премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

«Разработали проектно-сметную документацию на 3,8 млрд рублей по строительству путепровода в поселке Мелиоративный с выходом на федеральную трассу», — сказал Чепик.

Ранее в министерстве транспорта Карелии сообщили, что путепровод будет построен над железной дорогой — в том месте, где сейчас расположен железнодорожный переезд у поселка Мелиоративный.

Переезд оборудован шлагбаумом и во время проезда поездов там регулярно скапливаются километровые автомобильные «пробки». Путепровод позволит направить потоки автотранспорта над железной дорогой.