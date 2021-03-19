Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил о трех случаях смерти пациентов, зарегистрированных в минувшие сутки.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1937 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ умер житель поселка Подпорожье Пудожского района 1941 года рождения, а в Госпитале для ветеранов войн ушла из жизни жительница Суоярви 1959 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 85 человек. Из этого числа 80 человек заболели, из них 17 пациентов имеют симптомы средней тяжести, три человека находятся в тяжелом и два - в крайне тяжелом состоянии.





