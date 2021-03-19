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Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции в Карелии

Новости. Общество
09:18, 20 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил о трех случаях смерти пациентов, зарегистрированных в минувшие сутки.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1937 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ умер житель поселка Подпорожье Пудожского района 1941 года рождения, а в Госпитале для ветеранов войн ушла из жизни жительница Суоярви 1959 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 85 человек. Из этого числа 80 человек заболели, из них 17 пациентов имеют симптомы средней тяжести, три человека находятся в тяжелом и два - в крайне тяжелом состоянии.


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Комментарии

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Off
2021-03-20 12:27:01
Редакция. А что не так? Вы ежедневно даёте сводки. Три человека ... Два .. три . И одновременно с этим созывают народ на Масленицу,, истерично празднуется годовщина крымнаша. Люди ходят без масок ... Тетанус.
Leopol'd
2021-03-20 12:23:22
А минздрав и не в курсе! Бедный штаб по коронавирусу сообщает о других заболеваниях. Ждём отчёт по травматизму, инфарктам и онкологии!
Вася
2021-03-20 10:20:14
На госканале о том, как Путин поймал карандаш
Событие произошло на выходных, но многие только сейчас осознали его масштаб и важность.
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