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Подтверждены первые случаи заражения кошек коронавирусом

Новости. Вечерняя столица
19:10, 23 Апреля 2020
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Тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк дали положительный результат на коронавирус COVID-19.

Чиновники Министерства сельского хозяйства и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что кошки имели легкие респираторные симптомы. Предполагается, что животные заразились вирусом от людей в своих домах или окрестностях, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

По сообщению агентства, хозяин одной из кошек переболел ОРВИ примерно за неделю до того, как заболело его животное. У владельца второй кошки был подтвержден COVID-19. Отмечается, что у него есть и другая кошка, у которой нет симптомов заболевания.

В начале апреля у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке был диагностирован COVID-19. Кроме того, китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане.

Хотя коронавирус, по-видимому, передается от человека к животным, у ученых нет доказательств того, что животные могут передавать его людям.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных. Нет никаких доказательств того, что домашние животные играют определенную роль в распространении этой болезни среди людей", – заявил Кейси Бартон Бехравеш, сотрудник CDC.

При этом чиновник из Минсельхоза Джейн Руни сообщила агентству, что при ограниченном количестве доступных тестов на коронавирус рекомендуется тестировать домашних животных только в тех случаях, когда известно, что они контактировали с инфицированным человеком или проявляют симптомы заболевания.

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