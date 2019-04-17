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Новости. Общество
09:00, 17 Апреля 2019

Подведены итоги фотоконкурса "Нос к носу"

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Фотоконкурс "Нос к носу" прошёл в Петрозаводске. Главными героями фотографий стали собаки.

- Самые популярные животные в интернет-пространстве сегодня – кошки. Мы решили исправить такую несправедливость и уравнять в правах собак и кошек, - пошутил член жюри фотоконкурса Алексей Бабенко, известный кинорежиссёр, продюсер, общественный деятель и представитель Союза кинематографистов России в Республике Карелия.

На самом деле, у конкурса была и более серьёзная миссия.

- Мы провели этот фотоконкурс, чтобы подвести некий итог "Скиджорингу" – гонке на лыжах с собаками, – рассказал организатор конкурса Алексей Федоров. - Мероприятие прошло в рамках лыжного фестиваля "KareliaSkiFest" в конце февраля. Мы хотели, прежде всего, привлечь фотографов, которые запечатлели собак – участников гонки. А заодно и людей, которые занимаются фотосъёмкой профессионально или на любительском уровне.

Награждение победителей прошло в гостеприимном месте – ремесленно-медийном лофте "Синий коридор". Это творческое пространство, где расположились ремесленные мастерские, а также академия фотографии и киношкола "Labcinema Space".

Призы и подарки участникам вручили известный карельский фотограф Илья Тимин и представитель партнёра фотоконкурса – строительной компании "КСМ" - Наталья Филина.

 

Победителями фотоконкурса "Нос к носу" стали:

Номинация "Ржака-собака", фотограф - Александр Подъельский.

Номинация "Конь-огонь", фотограф - Светлана Гантажевская.

Номинация "Нос к носу", фотограф - Татьяна Середа.

Номинация "Приз зрительских симпатий" (фото было выбрано зрительским голосованием в группе конкурса в соцсетях), фотограф - Анастасия Полозова.

Гран-при конкурса от строительной компании "КСМ", фотограф – Анна Филимонова.

Специальный приз конкурса от компании "КСМ", фотограф - Алла Алексеева.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Больше фотографий смотрите здесь.

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