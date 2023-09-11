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Подведены предварительные результаты муниципальных выборов

Новости. Политика
16:53, 11 Сентября 2023
фото: ЦИК РК

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Выборы проходили 8, 9 и 10 сентября в трех муниципальных округах (Беломорском, Питкярантском и Сегежском) и 11 муниципальных районах.

Замещены 22 должности глав городских и сельских поселений:

21 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1 - Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

В трех вновь образованных муниципальных округах избраны составы Советов депутатов:

Беломорский – замещено 14 из 15 депутатских мандатов (13 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1- ЛДПР);

Питкярантский – замещено 15 из 15 мандатов (13 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»);

Сегежский – замещено 20 из 20 мандатов (19 - «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 – ЛДПР).

В этих трех муниципальных округах у избирателей была возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Явка участников ДЭГ составила – 78,75%. В 11 муниципальных районах избраны депутаты Советов в 50 поселениях, распределен 401 мандат, в том числе:

345 - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

22 - Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

20 - Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7 - самовыдвижение;

4 - Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

3 - Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Итоговая средняя явка по всем муниципальным районам и округам республики, где проводилось голосование, (с учетом ДЭГ) составила 22%.

Жалоб и заявлений, связанных с проведением голосования, подсчета голосов, установкой итогов голосования и результатов выборов, в избирательные комиссии не поступало.

 

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