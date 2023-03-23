Подвесной мост через реку Олонка в деревне Карелии вновь стал пешеходным

Завершен капремонт подвесного моста в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района.
Как сообщил глава Олонецкого района Вадим Мурый, силами подрядчика завершен капитальный ремонт пешеходного подвесного моста в деревне Рыпушкалицы.
«Движение по мосту возобновлено», — пишет Мурый на своей странице в соцсети.
В комментариях к посту главы района жители благодарят подрядчика Вадима Токарева и всю его бригаду работников.
«Оперативно откликаются на просьбы, работу свою знают и выполняют е качественно», — пишут комментаторы.
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