Подвесной мост через реку Олонка в деревне Карелии вновь стал пешеходным

Завершен капремонт подвесного моста в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района.

Как сообщил глава Олонецкого района Вадим Мурый, силами подрядчика завершен капитальный ремонт пешеходного подвесного моста в деревне Рыпушкалицы.

«Движение по мосту возобновлено», — пишет Мурый на своей странице в соцсети.

В комментариях к посту главы района жители благодарят подрядчика Вадима Токарева и всю его бригаду работников.

«Оперативно откликаются на просьбы, работу свою знают и выполняют е качественно», — пишут комментаторы.