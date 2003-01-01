Подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться до конца года

Ранее извержения вулкана фиксировались в 1998, 2011 и 2015 годах.

Подводный вулкан Аксиал, расположенный в Тихом океане в 480 километрах от побережья американского штата Орегон, может произвести новое извержение до конца 2025 года. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на геофизика Уильяма Чэдвика из Университета Орегона.

По данным ученых, вулкан проявил повышенную активность, что позволило прогнозировать новое извержение в ближайшие месяцы. Аксиал считается самым активным подводным вулканом в этом регионе.

Предыдущие извержения Аксиала фиксировались в 1998, 2011 и 2015 годах. Специалисты продолжают мониторинг активности вулкана для уточнения прогнозов.