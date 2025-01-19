Подвоз воды для технических нужд организовали в районе Карелии

Об этом сообщила местная управляющая компания.

Подвоз воды организовали в Питкяранте. График опубликовали в паблике МУП Управляющая компания «Питкяранта».

Воду подвезут на улицы Парковую, Победы - Гоголя, Правды, Горького, Гоголя, Комсомольскую - Горького. Авторы поста предупредили местных жителей, что вода пригодна только для технических нужд.

Ранее писали, что жители Питкяранты из-за аварии на сетях остались без воды.