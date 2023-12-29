Подвоз воды и вывоз мусора приостановлены из-за пожара в гаражах Калевальских коммунальных сетей Карелии

Ночью горели гаражи-котельная коммунальщиков в Калевальском районе Карелии.

О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы по Калевальскому району.

Ночью в пятницу, 5 января, 00.10 минут на пульт пожарной охраны поступила информация о том, что в поселке Калевала в районе Промзоны горит гараж-котельная.

Для ликвидации пожара привлекали 13 человек личного состава ПЧ-20 Калевалы на двух единицах техники.



Погибших — нет, травмированных — нет, сообщили огнеборцы.

Позже власти района обратились с объявлением к жителям поселка Калевала в связи с пожаром.

Так, из-за пожара,который произошёл ночью 5 января в гаражах ООО «Калевальские коммунальные сети», подвоз воды и вывоз мусора в поселке приостановлен до 8 января, сообщил в сети.