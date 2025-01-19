Воду в Питкяранте подвозят с опозданием

График подвоза воды сместился из-за большого количества людей.

О подвозе воды с опозданием жителей Питкяранты предупредила местная администрация в официальном паблике округа.

В связи с большим количеством желающих набрать воду график подвоза питьевой воды сместился с задержкой, сообщили в сети.

«Просьба проявить терпение, вода будет доставлена до каждого!» — написали в паблике.

Власти округа напомнили, что теперь вместе с водовозкой с питьевой водой будет курсировать пожарная машина с технической водой для хозяйственных нужд.

Напомним, прокуратура контролирует устранение аварии на сетях и возобновление водоснабжения жилых домов в Питкяранте. Также на место аварии выехал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

Ранее опубликовали график подвоза воды для жителей города. В Питкярантском округе ввели режим ЧС.