Воду в Питкяранте подвозят с опозданием

График подвоза воды сместился из-за большого количества людей.
О подвозе воды с опозданием жителей Питкяранты предупредила местная администрация в официальном паблике округа.
В связи с большим количеством желающих набрать воду график подвоза питьевой воды сместился с задержкой, сообщили в сети.
«Просьба проявить терпение, вода будет доставлена до каждого!» — написали в паблике.
Власти округа напомнили, что теперь вместе с водовозкой с питьевой водой будет курсировать пожарная машина с технической водой для хозяйственных нужд.
Напомним, прокуратура контролирует устранение аварии на сетях и возобновление водоснабжения жилых домов в Питкяранте. Также на место аварии выехал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.
Ранее опубликовали график подвоза воды для жителей города. В Питкярантском округе ввели режим ЧС.
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