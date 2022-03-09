Поджог в торговом центре одного из городов Карелии пресекли сотрудники Росгвардии

В Карелии росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка, сообщили в пресс-службе ведомства.

На выходных в Сегеже наряд задержания был вызван в торговый центр в связи с поджогом. Выяснилось, что несовершеннолетняя местная жительница подожгла урну.

Воскресным вечером помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам одного из магазинов Олонца. Посетитель — 42-летний мужчина — устроил дебош в торговом зале. Нарушитель матерился, вел себя агрессивно, оказывал неповиновение росгвардейцам. Мужчину задержали и доставили в местное отделение полиции.

А в поселке Надвоицы Сегежского района помощь понадобилась местной жительница. Во время семейного конфликта мужчина не пускал ее домой. Бойцы Росгвардии ограничились профилактической беседой — ее хватило для разрешения конфликта. Дальнейшим разбирательством займется участковый уполномоченный.

Напомним, также в выходные росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, позарившегося на автомобильные ароматизаторы.