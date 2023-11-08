«Поехали», — Артур Парфенчиков открыл движение по мосту в центре Петрозаводска

Глава Карелии вручил благодарственные письма строителям Путейского моста.

Артур Парфенчиков сегодня, 10 сентября, присутствовал на торжественной церемонии открытия Путейского моста на улице Антикайнена в Петрозаводске.

Глава республики вручил благодарственные письма строителям моста.

«От имени всех жителей города, которые очень ждали завершения работ, благодарю строителей компании „Арго Строй“, которые меньше чем за год построили новый мост. Вручил благодарственные письма монтажникам Алексею Гаврилову и Евгению Букину, прорабу Николаю Иванову, начальнику производственно-технического отдела Антону Вершинину и ведущему эксперту Управления автодорог Карелии Михаилу Иванову. Спасибо за труд!», — написал Артур Парфенчиков в своем профиле.

Напомним, путейский мост в центре Петрозаводска был открыт сегодня, 10 ноября, в 10 утра. Мост стал шире — вместо двух полос движения появилось четыре, тротуары также расширились, была поставлена новая линия освещения.

С введением моста в строй на старые маршруты вернулись автобусы №№ 3, 21, 22, 27, 29. Троллейбусы № 3, 8 возобновят движение во второй половине ноября.

«А мы приступаем к следующему важному для города объекту — мосту на улице Маршала Мерецкова», — отметил Артур Парфенчиков.