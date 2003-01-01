Поэт из Петрозаводска стал победителем московского фестиваля

Егор Сергеев, петрозаводский поэт, стал победителем одиннадцатого сезона всероссийского поэтического фестиваля «Филатов Фест», прошедшего в Москве.
Церемония награждения состоялась в Московском Центральном Доме актёра и собрала ведущих представителей современной литературы.
Главную награду лауреату вручил художественный руководитель фестиваля, поэт Влад Маленко.
- В русской поэзии периодически происходят взрывообразные изменения. И они происходят сейчас. Я сегодня представлял новую поэзию XXI века. Я очень надеюсь, что такая поэзия будет заметна и признана
— цитирует Егора Фонд культурных инициатив.
«Филатов Фест» — всероссийский фестиваль молодой поэзии им. Л.А.Филатова, названный в честь поэта и актера Леонида Филатова, основан в 2014 году поэтом, актером и режиссёром, выходцем из Театра на Таганке Владом Маленко. Это самый крупный российский фестиваль молодой поэзии.
В этом году на конкурс поступило более 2 000 заявок из регионов России и зарубежных стран. В длинный список вошли 106 авторов, из которых 13 вышли в финал.
В составе жюри под председательством Игоря Волгина работали известные литераторы и общественные деятели: Захар Прилепин, Дмитрий Воденников, Александр Шаганов и другие.
