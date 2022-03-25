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Поезд «Аллегро» отменен — автобусы из России в Финляндию идут переполненными

Новости. Общество
10:50, 29 Марта 2022
фото: © Luxexpress

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Частные автобусные компании готовятся увеличить число рейсов из-за повышенного спроса.

Дорожное транспортное сообщение между Финляндией и Россией по-прежнему работает в нормальном режиме. На автомобиле или автобусе можно попасть в Финляндию при соблюдении коронавирусных ограничений, сообщает служба новостей Yle.

Автобусы между Финляндией и Россией — единственный вид общественного транспорта, на котором можно попасть из одной страны в другую. Авиасообщение было закрыто уже давно, а поезд «Аллегро» перестал ходить в воскресенье.

Теперь за транспортное сообщение отвечают частные автобусные компании. Ежедневно между Хельсинки и Санкт-Петербургом в настоящий момент курсируют по три автобусных рейса в обоих направлениях. Их осуществляют: латвийская компания Ecolines, эстонская Lux Express и российская Sovavto.

Компании планируют увеличить число рейсов. Например, Ecolines, сообщила, что с завтрашнего дня добавит один рейс в неделю. В Sovavto планируют открыть новые автобусные маршруты в Хельсинки и Лаппеенранту.

«Автобусы почти заполнены, поэтому мы добавим по понедельникам рейс в Хельсински и два рейса в Лаппеенранту. Проблема только в том, что не хватает водителей», — рассказал заместитель директора Sovavto Сергей Петросян.

По словам Петросяна, спрос на билеты резко подскочил после прекращения железнодорожного сообщения.

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