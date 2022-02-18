Поезд Деда Мороза останется в Карелии

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов откроет в Сортавале новый туристический объект – поезд Деда Мороза.

В День защитника Отечества, 23 февраля, на платформе «Морозная» в Сортавале состоится открытие экспозиции поезд Деда Мороза. В мероприятии примет участие Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, сообщили в пресс-службе РЖД.

На платформе будет представлен сказочный поезд, на котором всероссийский Дед Мороз проехал свыше 13,5 тысяч километров за 41 день, сделал остановки на 36 станциях и подарил новогоднее настроение тысячам детей и их родителям. После большого путешествия Дед Мороз вернулся на родину, в Великий Устюг, а его передвижная резиденция отправилась в Карелию, где ее теперь может увидеть каждый.

Напомним, в Петрозаводске красочная резиденция главного персонажа новогодних праздников — «Поезд Деда Мороза» — побывала 9 января.