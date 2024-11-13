Поезд Деда Мороза отправился в путешествие из Великого Устюга

В Петрозаводск передвижная резиденция прибудет 8 января.

Поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга, сообщили в паблике Живой Петрозаводск.

Как отметили в источнике, праздничный поезд проедет через всю Россию и остановится в 64 городах, где подарит радость детям центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Поезд прибудет в Москву 3 января, 6–7 января он посетит Санкт-Петербург, а 8 января — Петрозаводск.

В передвижной резиденции можно будет пройти квесты со сказочными помощниками, побывать в кукольном театре, посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней, встретиться с Дедом Морозом и получить от него сладкий подарок.