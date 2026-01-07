Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Петрозаводске

Поезд Деда Мороза сегодня утром прибыл в Петрозаводск. В столице Карелии он пробудет до 14:40.

Праздничная программа (0+) на перроне прошла утром в Петрозаводске. Жителей Карелии развлекали анимационные персонажи, а после к людям вышел и сам Дед Мороз.

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова побывала на празднике и пообщалась с участниками.

— Мы сами из Беломорска, и у нас этот поезд не останавливается. Поэтому мы приехали сюда, чтобы увидеть представление и побывать в поезде, — рассказала Анна.— Мы первый раз здесь. Так понравилось, такой внушительный, эффектный дедушка, что невозможно не поверить в него. Так понравились его помощники, кошачьи помощники, помощники Снеговика. Все очень здорово, — поделилась впечатлениями Евгения.

С момента открытия и до уведомления о закрытии работают вагоны свободного посещения: вагон №12 — сувенирная лавка с фотокупе и вагоны-рестораны №13 и №14.

Волшебный поезд покинет Петрозаводск в 14:40, следующая остановка сказочного волшебника в Мурманске.

Напомним, поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника страны, который путешествует с остановками на крупных станциях. В большинство городов поезд Деда Мороза прибывает с паровозами, среди которых П-36 — самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России. В этом году поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами.

