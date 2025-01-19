Поезд Деда Мороза снова порадует жителей Карелии

В поезде можно увидеть сказочную обстановку, поесть калитки с чаем, посмотреть письма детей, игрушки, которые они сделали своими руками.

Поезд Деда Мороза скоро вновь откроет свои двери для жителей и гостей Карелии. Об этом сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Все, кто не успел посетить станцию зимнего волшебника, смогут это сделать на платформе Морозная в поселке Хелюля Сортавальского округа. Кроме того, сейчас разрабатывают проект, по которому арт-объект установят рядом с железнодорожным вокзалом в Петрозаводске, а также создадут новые мультимодальные маршруты. Об этом сообщил министр экономразвития Карелии Олег Ермолаев.

Посетить волшебный поезд можно будет с февраля по август. Гости экспозиции увидят в вагоне «Сказочная деревня» интерьеры, рисунки и игрушки, сделанные детьми со всей России. Там можно будет почитать письма, которые пишут Деду Морозу. Кроме того, можно побывать в опочивальне волшебника, а также в вагоне-ресторане, где есть калитки и чай, карельские блюда.



«Чтобы все желающие могли попасть на экспозицию, на платформе организована остановка всех пассажирских поездов дальнего следования из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, всех турпоездов, включая „Рускеальский экспресс“, а также пригородного поезда Лодейное Поле — Сортавала», — отметили в ведомстве.



