«Поезд Деда Мороза» уедет из Карелии и отправится по городам России

Специальный железнодорожный состав РЖД «Поезд Деда Мороза» покинет постоянное место стоянки в городе Сортавала в Карелии и отправится в турне по стране.

Об этом сообщили в администрации Сортавальского района.

«Сегодня состоялась торжественное мероприятия по временному закрытию экспозиции "Поезд Деда Мороза". По традиции Дед Мороз посещает детей во многих городах нашей страны. После небольшого путешествия поезд вернётся в г. Сортавала на станцию "Морозная"», - говорится в сообщении.

«Поезд Деда Мороза» - это музей в поезде, который состоит из нескольких специально оборудованных вагонов. Там есть приемная Деда Мороза, вагон-ресторан и вагона-лавка.