Поезд из Москвы в Петрозаводск придет с опозданием в пару часов

Фирменный поезд «Арктика» прибудет в столицу Карелии с внушительным опозданием.

Поезд №16 «Москва – Мурманск» по расписанию должен быть сегодня в Петрозаводске в 16.40, но он задержится. В 14.45 состав опаздывал на 2,5 часа, сообщили «Фактор News» пассажиры. Поезд длительное время стоял «где-то в поле».

Как это объяснили в пресс-служба Октябрьской железной дороги, читайте на «Фактор News».