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Поезд «Карелия» вошел в число лучших поездов России

Новости. Общество
08:20, 24 Февраля 2022
фото: © Управление по туризму Республики Карелия

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Отечественные туристы, путешествующие по стране, выбрали лучший поезд России в 2021 году.

По данным онлайн-сервиса «Туту.ру», железнодорожный состав «Красная стрела», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом, признан лучшим поездом страны. Об этом пишет «Лента.ру».

Специалисты сервиса проанализировали около 150 тысяч отзывов пассажиров о поездах, оставленных ими на портале с 1 января по 31 декабря 2021 года. На основании этих мнений эксперты оценивали железнодорожные составы по десятибалльной шкале.

«Красная стрела» получила 9,74 балла. На втором месте оказалась «Ласточка», следующая между Санкт-Петербургом и Старой Руссой (9,69 балла), на третьем месте — «Экспресс», который связывает Москву и Санкт-Петербург (9,67 балла).

Также в список лучших поездов попали «Сапсан» и «Невский экспресс», следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, железнодорожный состав «Карелия» (Москва — Петрозаводск), «Ласточка» (Екатеринбург — Курган), поезд «Татарстан Премиум» (Москва — Казань) и другие.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основании таких критериев, как общее впечатление пассажиров от поездки, отношение персонала, состояние и новизна вагонов, чистота туалетов, наличие розеток, кондиционера, Wi-Fi и других параметров.

Ранее железнодорожники продлили время курсирования туристического поезда в Карелию.

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Комментарии

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кир
2022-02-24 08:48:41
Советское - значит лучшее. Так раньше говорили.
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