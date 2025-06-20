Поезд «Москва — Петрозаводск» сбил насмерть пешехода

На железнодорожной станции в Ленобласти поезд сбил человека.

Инцидент произошел на станции Кушелевка. Об этом сообщили в транспортной полиции. Установлена личность погибшего. Им оказался 35-летний местный житель.

В момент приближения электропоезда мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Как рассказали в ведомстве, машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

— Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в ведомстве.

Сотрудниками Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.