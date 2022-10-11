Поезд на гору Воттоваара в Карелии запустят в новогодние праздники

«Воттоваарский экспресс» будет курсировать со 2 по 7 января, сообщили в РЖД.

Специально для пассажиров, желающих посетить в новогодние праздники и рождественские каникулы гору Воттоваара в Карелии холдинг «РЖД» запускает рельсовый автобус «Воттоваара экспресс» № 933/934 Сортавала — Гимольская — Суккозеро.

Поезд будет курсировать со 2 по 7 января.

Стоимость билета — 1500 рублей. При оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле.

Напомним, «Воттоваарский экспресс» впервые был запущен летом. Он курсировал с 15 июня по 28 августа.