Поезд насмерть сбил лося в Карелии

Лось погиб под колесами поезда «Москва — Петрозаводск» в Сортавальском районе Карелии.
В Сортавальском районе Карелии пассажирский поезд сбил лося. Несчастный случай произошел 14 октября около 8:30 на перегоне Куоканними - Сортавала.
По информации транспортной полиции, животное перебегало железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист поезда "Москва - Петрозаводск" применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось.
В результате инцидента лось погиб. Движение поезда задержалось на 9 минут, однако это не повлияло на общий график движения поездов на участке.
Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями природоохранных органов провели осмотр места происшествия. В настоящее время по факту гибели животного проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
