Поезд насмерть сбил мужчину под Петрозаводском

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Карельская транспортная прокуратура ведет надзор за проверкой по факту смертельного случая на железной дороге.
По данным ведомства, 5 августа в 21.57 мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте на 372 км станции Деревянка. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.
Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте организована проверка.
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