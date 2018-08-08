Поезд насмерть сбил мужчину под Петрозаводском

Карельская транспортная прокуратура ведет надзор за проверкой по факту смертельного случая на железной дороге.

По данным ведомства, 5 августа в 21.57 мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте на 372 км станции Деревянка. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте организована проверка.