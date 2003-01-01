Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Сегеже

На Октябрьской железной дороге в Карелии произошла смертельная авария.
Вечером 23 ноября на Октябрьской железной дороге в Сегеже поезд насмерть сбил 47-летнего местного жителя. Об этом сообщили в Следственном комитете Карелии.
— Предварительно установлено, что в момент проезда электрички мужчина передвигался по железнодорожному пути в непредусмотренном для этого месте в состоянии алкогольного опьянения. На предупреждающие звуковые сигналы поезда мужчина не реагировал, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, — рассказали в ведомстве.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее под колёсами поездка на станции Деревянка в Прионежском районе погиб 54-летний мужчина.