Поезд Победы вновь прибудет в Петрозаводск

17-18 июня в столицу Карелии приедет «Поезд Победы».

Это первая в мире иммерсивная инсталляция в поезде, где в 10 тематических вагонах можно увидеть выставки, посвященные отдельным историческим событиям и вехам Великой Отечественной войны, рассказали в паблике «Поезд Победы» в ВК.

«Выставка создает историческую реальность с помощью мультимедийных технологий: 55 видеопроекторов, 155 полноразмерных скульптур, 140 мультимедийных поверхностей, декораций», — говорится в сообщении.

В паблике напомнили, что Карельский фронт вошел в историю Великой Отечественной войны как самый протяженный и длительный. Его 1600-километровую линию — от Ладожского озера до Баренцева моря — держали более трех лет в самых суровых климатических условиях.

«На войну ушли около 100 тысяч жителей Карелии: не только в Красную Армию, но и в партизаны. Из них погибли более 40 тысяч человек. Еще 7 тысяч местных жителей лишились жизни в финских концлагерях», — уточняется в сообществе.

Одним из важнейших достижений Карельского фронта стала защита Кировской железной дороги, по которой большая часть ленд-лиза шла из незамерзающего порта в Мурманске. Железнодорожники тоже считали себя, по существу, солдатами — дорога шла практически вдоль фронта. Ее нескончаемо бомбили с воздуха. За всю войну на Кировскую магистраль обрушилось более 90 тысяч авиабомб, повредивших почти пять тысяч вагонов и более 500 паровозов.

30 сентября 1944 года Карелия была полностью освобождена от фашистской оккупации. Указом Президента 06 апреля 2015 года Петрозаводску было присвоено Почётное звание «Город воинской славы».