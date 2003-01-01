Поезд, идущий из Северной столицы в карельскую, прибудет позже из-за ночной аварии на железной дороге.

Сегодня ночью, 10 ноября, на железнодорожной станции Янега в Ленинградской области с рельсов сошли четыре грузовых вагона, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

— Задержаны пассажирский поезд сообщением «Санкт-Петербург — Петрозаводск» и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов, — рассказали там.

На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.