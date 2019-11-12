Поезд в Карелии насмерть задавил школьницу

В Медвежьегорске 17-летнюю девушку насмерть сбил поезд, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В минувший понедельник, 11 ноября, в Медвежьегорске произошла смертельная трагедия на железной дороге.

В 20.05 в районе ул. Урицкого машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, которая находилась на железнодорожных путях. Наезд предотвратить не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий, установлена личность пострадавшей – 17-летняя жительница Медвежьегорска, школьница. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Надзор за ходом проведения проверки и законностью принятого по ее результатам решения осуществляется Карельской транспортной прокуратурой.

За истекший период 2019 года это девятое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Республике Карелия.