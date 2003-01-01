Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника

Движение поездов после падения беспилотника восстановили.

Из-за падения беспилотника в Воронежской области задерживаются 19 поездов, в том числе следующий через Карелию. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

На участке железной дороги Россошь-Сохрановка поврежден объект энергетики. Среди задержанных составов — поезд № 285 «Новороссийск-Мурманск», который делает остановки в Карелии. На нем жители республики возвращаются домой с южных курортов.

Кроме того, задержки коснулись поездов № 135 «Махачкала — Санкт-Петербург», № 11 «Анапа-Москва», № 143 «Кисловодск-Москва», № 125 «Новороссийск-Москва», а также № 547 «Имеретинский Курорт — Белгород», № 241 «Анапа-Киров», № 459 «Адлер-Тамбов, № 246 «Санкт-Петербург — Ейск». № 68 «Москва-Симферополь», № 234 «Москва-Новороссийск», № 144 «Москва-Кисловодск», № 576 «Москва — Имеретинский Курорт», а также № 114 «Москва-Краснодар», № 480 «Санкт-Петербург — Сухуми», № 20 «Москва — Ростов-на-Дону», № 49 «Кисловодск- Санкт-Петербург», № 217 «Анапа-Москва» и № 512 «Воркута-Новороссийск».

Максимальное время задержки на 06:35 по московскому времени достигает четырех часов. Пассажиров поездов, которые следуют с задержкой более четырех часов, обещали обеспечить питанием.

— Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, — добавили в РЖД.

В компании сообщили, что движение поездов восстановили, все задержанные составы от правлены по своим маршрутам.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее четверг сообщал, что ПВО в одном из районов на юге региона уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет. При этом несколько сел сотались без света.