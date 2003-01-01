Реклама на сайте
Тема недели
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Новости

В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

09:30

У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного

09:00

Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника

08:35

В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности

08:00

В Кондопожском районе избрали нового главу

07:40

Стоимость поездок до Костомукши увеличится

07:20

Подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться до конца года

07:00

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

06:40

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10

Суд изъял автомобиль у олончанина за пьяное вождение

22:30

Доходы муниципалитетов Карелии выросли на 852 миллиона рублей

20:00

В Карелии ищут пропавшего на Пертозере рыбака

19:00

Более 30 столкновений с лосями произошло на дорогах Карелии с начала года

18:00

Стоимость поездок до города Сортавала подорожает

17:30

В строительной компании в Петрозаводске приняли на работу робота

17:08

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 21 августа

17:00

Артур Парфенчиков проверил ход ремонта школ в отдаленных районах Петрозаводска

16:30

В Петрозаводске отремонтировали два двора

16:00

В Петрозаводске поймали новосибирского курьера мошенников

15:40

Для тушения свалки в Кондопоге используют материалы с реконструкции городского стадиона

15:20

В Петрозаводске нашли водителя, не уступившего дорогу пешеходу на Первомайском проспекте

15:00

Карельские спортсменки выиграли золото на первенстве России по пляжному волейболу

14:40

Почти половина карельских студентов работают с первого курса

14:20

Петрозаводчанка перевела мошенникам более миллиона рублей после звонка о ремонте домофона

13:50

Названы причины сбоев доставки заказов с Ozon

13:30

В национальном парке «Воттоваара» ученые «охотились» на летучих мышей

13:25

В Петрозаводске отпразднуют День государственного флага

12:55

Олимпийские чемпионы помогли укушенному клещом мальчику из Карелии

12:25

В Карелии продолжается подготовка к отопительному сезону

12:10

Стали известны подробности жесткой аварии на трассе под Суоярви

11:45

«Зрелище очень страшное»: в карельском поселке загорелась вековая сосна

11:20

В Петрозаводске загорелся автомобиль

11:00

89-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

10:30

В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

10:00

Ночью в Петрозаводске горел питбайк

09:25

Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

09:00

На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

08:55

Определен город с самым длинным названием в России

08:30

Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

08:00

Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

07:40

Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

07:20

В Петрозаводске снесут незаконные объекты

07:00

После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

06:40

Специалист назвала, что делает кофе вредным

00:10
Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника
Сегодня 08:35 Общество
Поделиться

Движение поездов после падения беспилотника восстановили.

фото: © Столица на Онего

Из-за падения беспилотника в Воронежской области задерживаются 19 поездов, в том числе следующий через Карелию. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

На участке железной дороги Россошь-Сохрановка поврежден объект энергетики. Среди задержанных составов — поезд № 285 «Новороссийск-Мурманск», который делает остановки в Карелии. На нем жители республики возвращаются домой с южных курортов.

Кроме того, задержки коснулись поездов № 135 «Махачкала — Санкт-Петербург», № 11 «Анапа-Москва», № 143 «Кисловодск-Москва», № 125 «Новороссийск-Москва», а также № 547 «Имеретинский Курорт — Белгород», № 241 «Анапа-Киров», № 459 «Адлер-Тамбов, № 246 «Санкт-Петербург — Ейск». № 68 «Москва-Симферополь», № 234 «Москва-Новороссийск», № 144 «Москва-Кисловодск», № 576 «Москва — Имеретинский Курорт», а также № 114 «Москва-Краснодар», № 480 «Санкт-Петербург — Сухуми», № 20 «Москва — Ростов-на-Дону», № 49 «Кисловодск- Санкт-Петербург», № 217 «Анапа-Москва» и № 512 «Воркута-Новороссийск». 

Максимальное время задержки на 06:35 по московскому времени достигает четырех часов.  Пассажиров поездов, которые следуют с задержкой более четырех часов, обещали обеспечить питанием.

— Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, — добавили в РЖД.

В компании сообщили, что движение поездов восстановили,  все задержанные составы от правлены по своим маршрутам.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее четверг сообщал, что ПВО в одном из районов на юге региона уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет. При этом несколько сел сотались без света.

Обсудить (0) в ленту
Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств прошел в Петрозаводске
Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем
09:30 Общество
У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного
09:00 Происшествия
Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника
08:35 Общество
В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности
08:00 Происшествия
В Кондопожском районе избрали нового главу
07:40 Политика
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение