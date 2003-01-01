Поезд в Карелию задерживается из-за падения беспилотника

В Ростовской области из-за падения беспилотника произошли сбои в движении поездов.

В ночь на 3 сентября около станции Кутейниково на участке между Россошью и Лихой упал беспилотник. Обломки БПЛА повредили контактную сеть, из-за чего пропало напряжение. Пострадавших нет, и электроснабжение быстро восстановили.

В результате задерживаются 23 пассажирских поезда, включая состав № 225 Адлер-Мурманск, который следует через Карелию. Среди других задержанных рейсов — поезда из Анапы, Сочи, Кисловодска и других южных городов в Москву, Санкт-Петербург, а также обратные направления.

— Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, задерживаются поезда № 155 Анапа – Москва, № 479 Сухум – Санкт-Петербург, № 113 Краснодар – Москва, № 251 Владикавказ – Санкт-Петербург, № 11 Анапа – Москва, № 143 Кисловодск – Москва, № 125 Новороссийск – Москва, № 557 Имеретинский Курорт – Москва, № 203 Анапа – Томск, № 225 Адлер – Мурманск, № 459 Адлер – Тамбов, № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург, № 277 Анапа – Санкт-Петербург. Также опаздывают поезда: № 99 Адлер – Санкт-Петербург, № 568 Москва – Анапа, № 136 Санкт-Петербург – Махачкала, № 30 Москва – Новороссийск, № 102 Москва – Адлер, № 144 Москва – Кисловодск, № 234 Москва – Новороссийск, № 114 Москва – Краснодар, № 20 Москва – Ростов-на-Дону, № 480 Москва – Сухум.

Напомним, ранее в августе падение дрона в Воронежской области вызвало задержку 19 поездов, включая состав Новороссийск-Мурманск, который также следует в Карелию.