Поезд врезался в «легковушку» на железнодорожном переезде в Карелии

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде перегона Салми – Видлица.

Нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной аварии на регулируемом переезде 118 км перегона Салми–Видлица Октябрьской железной дороги. ДТП произошло в минувшее воскресенье, 24 июля, в 20.14.

«Водитель легкового автомобиля выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

По информации РЖД, пострадавших в ДТП нет. Поезд с рельс не сошел. На график движения поездов происшествие не повлияло.

При этом Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее сообщалось, врачи сохранили руку девушке, попавшей 24 июля в Сортавале под поезд на велосипеде.