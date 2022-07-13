890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Выяснилось, почему большинству семей отказывают в новых детских выплатах
Сегодня 00:10
В Карелии нашли двух рыбаков, пропавших 22 июля
Сегодня 09:15

Поезд врезался в «легковушку» на железнодорожном переезде в Карелии

Новости. Происшествия
13:15, 26 Июля 2022
фото: © Столица на Онего, тематическая иллюстрация

Новости партнеров

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде перегона Салми – Видлица.

Нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной аварии на регулируемом переезде 118 км перегона Салми–Видлица Октябрьской железной дороги. ДТП произошло в минувшее воскресенье, 24 июля, в 20.14.

«Водитель легкового автомобиля выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

По информации РЖД, пострадавших в ДТП нет. Поезд с рельс не сошел. На график движения поездов происшествие не повлияло.

При этом Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее сообщалось, врачи сохранили руку девушке, попавшей 24 июля в Сортавале под поезд на велосипеде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2022, 22:00
Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе
20.07.2022, 16:40
В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы
21.07.2022, 14:48
Погранзастава в Карелии на границе с Финляндией превратилась в руины и ее пытались продать (ФОТО)
20.07.2022, 12:00
Руководитель «Союза морских пехотинцев» чуть не утопил 20 детей на Ладоге в Карелии
20.07.2022, 15:09
В Петрозаводске прощаются с убитой Дианой (ФОТО)
21.07.2022, 14:57
Ромашки для Ди

Аналитика

22.07.2022 16:57
Политкухня
Сенатором от Карелии может стать «человек Лаврова»
Глава Карелии Артур Парфенчиков включил в свой «сенаторский список» Владимира Чижова — полпреда России в Евросоюзе.
Операция «Эвакуация»
22.07.2022 16:26
Ромашки для Ди
21.07.2022 14:57
«Ходить в туалет мы запретить не можем»
20.07.2022 16:50
Молчание для ягнят
18.07.2022 12:46
Игорь Зубарев: «Интересы регионов сегодня в приоритете, несмотря на санкции»
15.07.2022 09:55
Чем воняет Петрозаводск?
14.07.2022 14:21
«Карелия либо будет чистой, либо чистой не будет»
13.07.2022 17:22
Вся аналитика

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.