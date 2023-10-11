Реклама

Лучше один раз увидеть: видео экскурсия по новому району Петрозаводска «TALOJARVI город у воды»
11.10.2023 17:10
Следователи Петрозаводска передали в суд дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетних девочек
12.10.2023 19:15
Петрозаводск простился с Федором Фофановым, погибшим в ходе СВО
Сегодня 06:40

Поезда из Петербурга до Минска, а также из Петрозаводска до Пскова запустят в ноябрьские праздники

Новости. Общество
12:27, 13 Октября 2023
фото: Freepik

Новости партнеров

В ноябрьские праздники РЖД запустят дополнительные поезда.

Дополнительные поезда запустят на праздничные дни  4–6 ноября. Об этом рассказали в паблике Октябрьской железной дороги. 

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из Петрозаводска будет запущен дополнительный поезд до Пскова: «Ласточка» будет отправляться в 10.36 и пребывать в 22.03. Цена билетов — от 1 768 рублей.

В продажу также поступит больше билетов по направлению из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу. 

Кроме того, будет возможность посетить и Беларусь: в День народного единства, 4 ноября, в Минск из Санкт-Петербурга отправится дополнительный поезд. Состав отбывает с Витебского вокзала в 21.46 и прибывает на следующий день в 13.01.

Еще один рейс из Петербурга назначен на 6 ноября отправлением в 20.13, прибытием в Минск в 10.20 следующего дня.

Из столицы Беларуси поезд будет отправляться 5 и 7 ноября в 19.03, прибывать на Витебский вокзал Санкт-Петербурга в 08.53 следующих суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что РЖД запустит кольцевой маршрут Петрозаводск — С.-Петербург — Петрозаводск.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
06.10.2023, 09:40
В Карелии с туристов требуют нереальную плату за осмотр достопримечательностей
11.10.2023, 09:28
Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.