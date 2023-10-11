Поезда из Петербурга до Минска, а также из Петрозаводска до Пскова запустят в ноябрьские праздники

В ноябрьские праздники РЖД запустят дополнительные поезда.

Дополнительные поезда запустят на праздничные дни 4–6 ноября. Об этом рассказали в паблике Октябрьской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из Петрозаводска будет запущен дополнительный поезд до Пскова: «Ласточка» будет отправляться в 10.36 и пребывать в 22.03. Цена билетов — от 1 768 рублей.

В продажу также поступит больше билетов по направлению из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.

Кроме того, будет возможность посетить и Беларусь: в День народного единства, 4 ноября, в Минск из Санкт-Петербурга отправится дополнительный поезд. Состав отбывает с Витебского вокзала в 21.46 и прибывает на следующий день в 13.01.



Еще один рейс из Петербурга назначен на 6 ноября отправлением в 20.13, прибытием в Минск в 10.20 следующего дня.



Из столицы Беларуси поезд будет отправляться 5 и 7 ноября в 19.03, прибывать на Витебский вокзал Санкт-Петербурга в 08.53 следующих суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что РЖД запустит кольцевой маршрут Петрозаводск — С.-Петербург — Петрозаводск.