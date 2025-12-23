Погасить налоговую задолженность безопаснее в электронных сервисах

УФНС по РК подводит предварительные итоги исполнения налоговых уведомлений, направленных владельцам налогооблагаемого имущества в 2025 году
Всего жители Карелии получили 358 тысяч уведомлений на уплату имущественных налогов, начисленных за недвижимость, транспорт, земельные участки на общую сумму 1 млрд 460 млн рублей.
Собираемость налогов на момент срока уплаты — 1 декабря, составила в республике 80% от общего объема начислений. Налогоплательщикам, не уплатившим налоги своевременно, следует помнить об обновлении с ноября 2025 года порядка взыскания задолженности.
Согласно изменениям, налоговики выставляют должнику уведомление с суммой и сроком погашения задолженности. Если же в установленный срок оплата не поступила, а должник не оспорил начисление, долг будет взыскан во внесудебном порядке.
Чтобы не допустить (или своевременно разрешить) спорные ситуации при начислении и уплате налогов физических лиц, проверьте сальдо своего единого налогового счета (ЕНС).
Наиболее удобным, надежным и безопасным способом его проверки и уплаты налогов остается личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (в мобильной версии — «Налоги ФЛ»), в котором счет пополняется единым налоговым платежом: сервис детализирует информацию по каждому обязательству, но оплачивать каждый налог не нужно. Общая сумма налогов, которые предстоит уплатить, подсчитывается автоматически, отображается на главной странице и списывается при наступлении срока уплаты.
В случае недостатка средств на момент наступления даты платежа и допущенных просрочек в сервисе отражается задолженность, которую также удобно погасить через ЕНС. Согласно очередности, в первую очередь средства пойдут в счет погашения долга, начиная с более ранних сроков, после этого закроются начисления с текущим сроком уплаты, затем спишутся пени и штрафы.
Сумма задолженности также отражается в Личном кабинете пользователя на портале Госуслуг, где можно сразу произвести оплату и погасить долг.