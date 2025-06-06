Вице-президент «Транснефти» погиб при странных обстоятельствах

В пятницу, 4 июля, вице-президент российской энергокомпании «Транснефть» Андрей Бадалов был найден под окнами квартиры на Рублевском шоссе.

По предварительным данным, топ-менеджер выпал из окна своей квартиры и разбился, пишет Telegram-канал Mash.

«У Андрея Бадалова были проблемы с сердцем. Когда тело вице-президента „Транснефти“ нашёл охранник ЖК на Рублёвском шоссе, на топ-менеджере был холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей», — сообщает Mash.

Уточняется, что Бадалов был на своем посту с 2021 года, курировал цифровую трансформацию, информационные технологии и автоматизацию производственно-хозяйственной деятельности. До этого времени он работал в НИИ «Восход».

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин выпал из окна и погиб в Петрозаводске.