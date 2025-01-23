Погибшего на СВО бойца из Карелии земляки проводят в последний путь

На спецоперации погиб Оганесян Роман Генрихович.
Печальную новость сообщили в паблике Сегежского округа.
В ходе спецоперации погиб гвардии рядовой Оганесян Роман Генрихович.
Сегежский округ проводит героя-земляка в последний путь в понедельник, 27 января. Прощание с бойцом СВО состоится в 11.00 на пл. Мира в Сегеже.
«Скорбим. Искренние и горькие соболезнования семье, друзьям и боевым товарищам Романа», — написали в официальном паблике округа.
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