Погибшего на СВО жителя Карелии наградили посмертно

Андрей Колясев был посмертно награжден Орденом Мужества.

Согласно указу президента России от 16 апреля 2024 года Андрей Колясев был посмертно награжден Орденом Мужества, сообщил в личном профиле глава Прионежского района Григорий Шемет.



Сегодня в Администрации Мелиоративного сельского поселения высокая награда была передана на вечное хранение матери Андрея

— написал Григорий Шемет.