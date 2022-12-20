Погибшего на Украине бойца из Олонецкого района Карелии наградили Орденом мужества

Указом президента России уроженец деревни Мегрега Олонецкого района Иван Куршиев посмертно награжден Орденом мужества.

Как сообщается в паблике района, Указом президента России от 11 октября наш земляк, уроженец деревни Мегрега Иван Николаевич Куршиев посмертно награжден Орденом мужества — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского служебного долга.

«Иван Куршиев был рядовым контрактной службы. Он первым приходил на помощь раненым бойцам. Иван был старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.