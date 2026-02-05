Погибшего в 2024 году бойца СВО Сергея Шкреду похоронят 9 февраля в Пряжинском районе

Бойца похоронят в родной деревне спустя более чем год после его смерти.
Житель поселка Эссойла Сергей Шкреда, погибший в декабре 2024 года при выполнении боевого задания, будет похоронен в понедельник, 9 февраля 2026 года. Об этом сообщила администрация Эссойльского сельского поселения. Администрация поселения выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Сергей Шкреда родился 10 марта 1984 года. Он поступил на военную службу по контракту 20 мая 2022 года. Погиб 20 декабря 2024 года на территории Сватовского района Луганской Народной Республики.
Церемония прощания состоится в понедельник, 9 февраля, на площади у Дома культуры поселка Эссойла с 11:00 до 12:00. Похоронят Сергея Шкреду в деревне Нижняя Салма.
