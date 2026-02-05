РЕКЛАМА
«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска
05 февраля, 18:32 Статьи
Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Экскаватор и грузовик столкнулись на трассе в Кондопожском районе — есть пострадавшие

11:11

Автомобиль горел в Пудоже

10:58

Артур Парфенчиков вручил коллективу Республиканской больницы имени В.А. Баранова орден «Сампо»

10:54

Названы кандидаты на пост председателя Союза театральных деятелей республики

10:49

Уснувшая за рулём жительница Петербурга осуждена в Карелии за смертельное ДТП

10:40

Карельскую пивоварню исключили из реестра производителей пива

10:23

В Карелии пройдёт Всероссийский фестиваль национальных инструментов

10:05

В Карелии директора управляющей компании будут судить за мошенничество на 2 млн рублей

09:38

Руководитель КарНЦ РАН призвала учёных активнее бороться за внебюджетные средства

09:20

Николай Цискаридзе предложил ввести официальный дресс-код для зрителей в театрах

09:05

Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Карелии

08:52

Погибшего в 2024 году бойца СВО Сергея Шкреду похоронят 9 февраля в Пряжинском районе

08:39

Выпускник школы №9 Петрозаводска Данил Юрков погиб в ходе спецоперации

08:28

В России разработана и готовится к выпуску собственная вакцина от ротавируса

08:06

В Петрозаводске стартовала акция «Дарите книги с любовью»

07:34

На федеральном канале показали фильм о тайнах Водлозерского национального парка

07:01

В Питкяранте проверили ход строительства дома для расселения аварийного жилья

06:42

Пять карельских спортсменов удостоены звания «Мастер спорта России»

23:28

Министр образования Карелии отменила дисциплинарные взыскания педагогам Туокслахтинской школы

22:31

Шандалович признался, что до сих пор ощущает себя частью коллектива РБ

20:58

Армянская делегация познакомилась с работой петрозаводского Водоканала

20:39

Спектакль по мотивам «Маленького принца» представят в Карелии

20:02

В издательском доме «Губерния» новый главный редактор

19:28

Для школьников Берёзовки запустили долгожданный автобус

19:02

В Петрозаводск прибыла официальная делегация из города-побратима Вагаршапата

18:42

Как на морозе в Петрозаводске рождаются фигуры «Гипербореи» и чего это стоит их создателям

18:32

В Карелии учредят День ветеранов боевых действий

18:15

В Карелии ликвидировали опасные ледовые заторы на реке Нижний Выг

17:36

Министр транспорта Карелии объяснил, почему ремонт аварийного моста в Сумериа затянулся

17:16

Морозы до -26°С вернутся в Карелию 6 февраля

17:03

В «Петербургтеплоэнерго» продлили акцию по списанию пеней

16:50

Стоянку транспорта запретят возле делового комплекса в центре Петрозаводска

16:42

Питьевая вода в Калевале не соответствует нормам

16:34

На блоке Б петрозаводской межрайонной больницы с поликлиникой специалисты монтируют высокотехнологичное медицинское оборудование

16:25

С начала года мошенники ввели в заблуждение 120 жителей Карелии

16:16

Видеоэкскурсия от компании «КСМ» по новой поликлинике в Петрозаводске

16:10

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о заброшенном аварийном мосте в Карелии

16:04

В Петрозаводске полицейские задержали похитителя велосипеда

15:46

Министр здравоохранения Карелии рассказал жителям Чупы о развитии медпомощи в Лоухском районе

15:31

Фестиваль документального кино пройдет в Приладожском центре Николая Рериха

15:15

При раннем бронировании квартир в восьмом доме в «Талоярви» кладовку дают в подарок

15:00

Участие в Олимпиаде в Милане примет тренер из Карелии

14:33

Опасные осколки до сих пор не убраны на остановочном комплексе у автовокзала Петрозаводска

14:27

В отделении Соцфонда по Карелии рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

14:16

Жителя Карелии будут судить за резню бензопилой

14:01

28-летняя петрозаводчанка стала жертвой аферистов на сайте знакомств и потеряла 2,3 млн рублей

13:45

Магнитные бури планетарного масштаба обрушились на Землю

13:32

Карельских девятиклассников ждет итоговое собеседование

13:19

В Карелии вырастет «Деревня сказок» с домами-норами хоббитов

13:07

В Петрозаводске сотрудник Росгвардии задержал грабителя в свой выходной день

12:49

Капремонт, финансирование, «дорожная карта»: что поручил Андрей Сергеев по соцобъектам Медвежьегорска

12:37

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

12:31

Мастер-класс по калиткам провели для семей ветеранов СВО в Петрозаводске

12:25

Служба крови Петрозаводска приглашает горожан стать донорами

12:17

В Петрозаводске рядом с автовокзалом хулиганы разбили остановку

11:44

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже

11:28

Пропавшего без вести петербуржца разыскивают в Карелии

11:16

Спасатели тушили пожар в жилом доме в Прионежье

11:05

В Лоухской больнице утвердили график выездов врачей в район

11:01

Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске

10:47

В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии

10:31

Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на окраине Петрозаводска

10:12

В Лоухской районной больнице откроется новый физиотерапевтический кабинет

09:58

В Петрозаводске кассира подозревают в незаконных манипуляциях с чеками

09:38

Два уроженца Сортавалы погибли в ходе СВО

09:22

Жителя Карелии будут судить за продажу немаркированных сигарет

08:58

В Беломорском округе восстановлено водоснабжение

08:39

Водители: автомобили проваливаются в скрытые под снегом канавы в Петрозаводске

08:20

В России заявили о большом количестве грубых нарушений в авиационной отрасли

08:00

В пяти деревнях Приладожья установят современное уличное освещение

07:40

В Карелии напомнили о правилах сбора валежника и штрафах

07:20

В Карелии вспоминают Галину Корожневу — основательницу школы искусств и почётного гражданина Петрозаводска

07:00

На остров Кижи открылась зимняя навигация от Петрозаводска

06:40

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

00:10
Погибшего в 2024 году бойца СВО Сергея Шкреду похоронят 9 февраля в Пряжинском районе
Сегодня 08:39 Утраты
Бойца похоронят в родной деревне спустя более чем год после его смерти.

фото: © ВКонтакте

Житель поселка Эссойла Сергей Шкреда, погибший в декабре 2024 года при выполнении боевого задания, будет похоронен в понедельник, 9 февраля 2026 года. Об этом сообщила администрация Эссойльского сельского поселения. Администрация поселения выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Сергей Шкреда родился 10 марта 1984 года. Он поступил на военную службу по контракту 20 мая 2022 года. Погиб 20 декабря 2024 года на территории Сватовского района Луганской Народной Республики.

Церемония прощания состоится в понедельник, 9 февраля, на площади у Дома культуры поселка Эссойла с 11:00 до 12:00. Похоронят Сергея Шкреду в деревне Нижняя Салма.

Ранее мы писали, что выпускник школы №9 Петрозаводска Данил Юрков погиб в ходе спецоперации.

