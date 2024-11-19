Погибшего в лобовом столкновении автомобилей доставали спасатели Карелии, еще трое травмированы

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Петрозаводск — Суоярви» в Пряжинском районе.

О ДТП со смертельным исходом сообщили спасатели Пряжинского района, которые были направлены на место происшествия.

Дорожная авария произошла в среду, 20 ноября, в 16.49 на автомобильной дороге «Петрозаводск — Суоярви». Там лоб в лоб столкнулись два автомобилей, один из которых опрокинулся в кювет.

Последствия страшной аварии ликвидировали пожарные ПЧ-67 поселка Чална и ПЧ-70 поселка Эссойла — всего 6 человек. Кроме того, на месте происшествия работали бригада скорой помощи и госавтоинспекторы.

В дорожной аварии погиб один человек — его спасатели деблокировали с помощью специального инструмента.

Кроме того, в ДТП травмы получили 3 человека.