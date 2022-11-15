Погибший в аварии на севере Карелии молодой водитель уходил от погони

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Костомукше: водитель на чужой машине протаранил автобус, где находились 40 человек.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, смертельная авария в Костомукше произошла в тот момент, когда водитель пытался скрыться от наряда ДПС.

Авария произошла сегодня, 16 декабря, в 5:45 утра, водитель автомобиля ВАЗ-21011 выехал на перекресток улиц Антикайнена и Горняков, где столкнулся с автобусом местного ГОКа, в котором в этот момент находились 40 человек. В результате ДТП пострадали две женщины — пассажирки автобуса. С травмами они были госпитализированы. Также травмы получил пассажир легковушки — как выяснилось, в момент аварии он был пьян.

Доставленный в отдел полиции для дачи показаний пассажир легкового автомобиля рассказал, что собственником ВАЗа является именно он. Его погибший товарищ, сидевший за рулем, водительских прав не имел.

Как стало известно, за несколько минут до трагедии водитель отечест венного автомобиля нарушил ПДД, что заметил наряд дорожно-постовой службы. По требованию автоинспекторов нарушитель не остановился. Пытаясь скрыться от наряда ДПС, молодой человек врезался в автобус и погиб. В настоящий момент обстоятельства аварии устанавливаются.

В МВД Карелии подтвердили данную информацию.

Напомним, ранее глава Минздрава Карелии рассказал о пострадавших в ночной аварии в Костомукше. Позже появились фотографии и видео последствий смертельного ДТП.