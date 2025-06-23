Погибший в реке на юге Карелии мужчина купался в ней

В МЧС Карелии рассказали, откуда был утонувший в Олонецком районе мужчина.
Мужчина, тело которого нашли в реке Олонка вчера, 24 июня, утонул во время купания. Об этом сообщили в МЧС Карелии.
Погибший был жителем поселка Ильинский Олонецкого района республики.
Напомним, о том, что в Олонце утонул мужчина, сообщили 21 июня. С 22 июня водолазы искали его тело и в итоге нашли в устье реки, возле деревни Нурмойла.
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