О погоде на 7 июля в Карелии рассказали синоптики

Неделя начнется относительно тепло и в основном без осадков.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков будет в понедельник в Петрозаводске. Ветер задует южных направлений слабый, рассказали в Гидрометцентре Карелии.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днём +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Облачной с прояснениями погодой начнется неделя и в районах Карелии. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть западный, северо-западный умеренный, на юге южных направлений слабый. Температура воздуха ночью окажется в районе +5, +10°С, днем до +17,+22°С, на севере местами +12, +16°С.