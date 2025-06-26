О погоде на 7 июля в Карелии рассказали синоптики

Неделя начнется относительно тепло и в основном без осадков.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков будет в понедельник в Петрозаводске. Ветер задует южных направлений слабый, рассказали в Гидрометцентре Карелии.
Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днём +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
Облачной с прояснениями погодой начнется неделя и в районах Карелии. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер будет дуть западный, северо-западный умеренный, на юге южных направлений слабый. Температура воздуха ночью окажется в районе +5, +10°С, днем до +17,+22°С, на севере местами +12, +16°С.
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