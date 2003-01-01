Синоптики рассказали, когда в Карелии начнется осень

По прогнозу, «бабье лето» в республике завершится уже совсем скоро.

В Гидрометцентре Карелии рассказали, когда завершится затянувшееся «бабье лето» нынешней осенью.

Первая половина сентября, по словам синоптиков, порадовала продолжительным периодом солнечной и сухой погоды, больше характерной для августа. Однако уже близки сезонные перемены.

В ближайшие выходные, 20 и 21 сентября, максимальная температура составит +11℃, +16℃. Но уже с понедельника она едва пересечет отметку +10℃, а по северным районам +6℃. Более того, ночью вероятны заморозки.

Похолодание будет сопровождаться дождями и сменой ветра. Как уточнили в Гидрометцентре, не исключено выпадение первого снега. Впрочем, вероятность, что он задержится, крайне мала. Осень ещё сможет порадовать Карелию теплом.