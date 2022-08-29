«Лаборатория H2O» работала для школьников Петрозаводска в День знаний, несмотря на непогоду

«ПКС-Водоканал» поблагодарил самых стойких школьников и взрослых за то, что несмотря на дождь и ветер, пришли на праздник «Первоклассная академия».

В День знаний, 1 сентября, на площадке «Лаборатория H2O» начальник лаборатории Андрей Платонов показал ребятам опыт по определению жесткости воды: прозрачная вода как по волшебству стала сначала синей, а потом фиолетовой (здесь, конечно, помогло не только волшебство, но и добавление реагента).

Ребята соревновались на скорость в закручивании задвижек, участвовали в викторине, посидели в настоящей машине АРТК (аварийно-ремонтный комплекс) и, конечно, всем вручили подарки! Это тот самый случай, когда настроение оказалось лучше погоды. К сожалению, праздник пришлось завершись намного раньше — помешали дождь и ветер, но мероприятие не отменили, а перенесли на май.

АО «ПКС-Водоканал» встретится со школьниками весной вновь, и пусть это хорошее настроение Дня знаний и ощущение праздника остается со школьниками, студентами, их родителями и педагогами до конца учебного года. С 1 сентября!