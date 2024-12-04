Погода сама решила проблему с плохим освещением в Петрозаводске

Выпавший снег сделал городские улицы светлее.
Жители Петрозаводска с радостью встретили первый снегопад.
Благодаря погоде удалось не только осветить проблемные участки дорог и дворов, которые долгое время пребывали во тьме, но и снизить затраты на электричество, отметили горожане.
«Проблема отсутствия уличного освещения в городе наконец решена…благодаря снегу», — сообщили нашей редакции жители Петрозаводска.
На опубликованных фотографиях многострадальный Кукковский переезд, который освещается только благодаря светоотражающим свойствам снега.
Ранее жители карельской столицы пожаловались на кромешную тьму в районе Ключевая.
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