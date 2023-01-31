Погода в Карелии в День защитника Отечества будет по-мужски суровой

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде во второй половине февраля.

«Незаметно пролетела первая половина февраля, которая по температурным показателям больше напоминала середину марта, и кажется, что нет конца затяжным оттепелям, но все-таки на погодных фронтах наметились некоторые перемены», - отметили синоптики карельского Гидрометцентра.

В ближайшие выходные дни, по данным специалистов, очередной североатлантический вихрь изменит траекторию своего перемещения, оставляя территорию республики под влиянием своей холодной северной части.

«В большинстве районов будет снежно, усилится ветер восточных направлений, заметут метели, температура воздуха понизится до -5,-10°С, в начале следующей недели до -10, -15°С, а при прояснениях в ночные часы до -20, -22°С, то есть зима совсем скоро вернется в наши края со всеми февральскими атрибутами. Небольшой температурный перебой и увеличение интенсивности осадков ожидаются в середине следующей недели. По предварительным прогнозам, праздничные выходные дни 23 -26 февраля обещают быть по-мужски суровыми», - предупредили в Гирометцентре Карелии.

Ранее сообщалось, что перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит отдыхать с 23 по 26 февраля