Погодные качели: карельские синоптики сделали прогноз на неделю

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги первой декады ноября и рассказали о погоде на ближайшие дни
Первые десять дней ноября в Карелии были аномально теплыми. Среднесуточная температура превышала климатическую норму на 4-9 градусов, а максимальные значения достигали +8…+12°C, что характерно скорее для октября. Осадки выпадали практически ежедневно, в основном в виде дождя. В Пудожском и Олонецком районах количество осадков достигло 180% от декадной нормы.
На этой неделе жителей Карелии ждут резкие погодные изменения. Во вторник, 11 ноября, ночью температура опустилась до -2…-8°C, днем составит -3…+2°C из-за влияния арктической воздушной массы.
Уже в среду, 12 ноября, ситуация кардинально изменится. К западным границам Карелии приблизится североатлантический циклон, который принесет первые серьезные снегопады. В Лоухском и Калевальском районах ожидается сильный снег, который может создать снежный покров и осложнить дорожную обстановку. К середине дня снег перейдет в мокрый снег, а по южным районам — в дождь.
В четверг, 13 ноября, температура снова повысится до +1…+6°C ночью и +3…+8°C днем. Выпавший снег в северных районах начнет подтаивать. Однако в пятницу, 14 ноября, снова ожидается похолодание — холодный фронт принесет осадки в виде снега и гололедицу на дорогах.
До конца рабочей недели сохранится умеренно холодная погода, соответствующая климату для этого времени года.