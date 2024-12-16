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Погодные контрасты: сильные морозы и метели в Карелии сменит оттепель

Новости. Погода
06:40, 17 Декабря 2024
фото: © Карельский ГидроМет / VK

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Информацию сообщили в Карельском Гидрометцентре.

Карельская погода покажет в течение недели свой переменчивый характер. Это связано с влиянием североатлантических циклонов. Они будут перемещаться по «ныряющей» траектории и принесут интенсивные осадки, усиление ветра с метелями и кратковременное повышение температуры воздуха в юго-западные районы, сообщили в паблике Карельский ГидроМет.

Жителей республики ждет похолодание с понижением температуры до -26 градусов по Цельсию и резкими перепадами атмосферного давления.

При этом в ближайшие трое суток вслед уходящему на восток циклону, ветер сменит направление на северное. А мороз усилится 17 декабря до -12, -18 градусов по Цельсию. В ночные часы столбики термометров покажут -17, -22 градусов мороза.  При прояснениях местами до -28℃.

Днем температура не превысит -12, -17 градусов мороза. Температурный фон в этот период окажется на 5-10 градусов ниже средних многолетних значений. Осадки к 18 декабря постепенно прекратятся.

Однако уже днем 19 декабря к западным границам республики приблизится очередной активный циклон. Ожидаются снегопады, метели, усиление ветра и потепление. Такая погода будет стоять уже в большинство районов Карелии. А в пятницу 20 декабря наступит оттепель. 

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