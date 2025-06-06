Погоня за нарушителем около Петрозаводска закончилась его смертью

Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы оставить нарушителя.

Трагедией закончилась погоня за нарушителем ПДД минувшей ночью. Как рассказали в МВД Карелии, 12 июня около двух часов ночи, сотрудники ДПС ГАИ по Петрозаводску заметили автомобиль Ford, который двигался посередине проезжей части.

Сотрудники полиции предприняли попытку остановить транспортное средство, однако водитель проигнорировал требование об остановке, резко увеличил скорость и попытался скрыться. При этом он неоднократно грубо нарушил правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции доложили о случившемся в дежурную часть и начали преследование.

На автодороге «Кола» в районе выезда из Петрозаводска, инспектор ДПС предупредил, что намерен применить табельное оружие, и выстрелил в воздух. Нарушитель не остановился. Тогда полицейский произвел еще семь выстрелов по автомобилю нарушителя, однако тот продолжил движение.

Не справившись с управлением, водитель иномарки совершил выезд на встречную полосу с последующим опрокидыванием в кювет. 24-летний водитель скончался на месте ДТП.

В МВД Карелии «Столице на Онего» подчеркнули, что молодой человек погиб именно в результате ДТП. Попаданий в результате выстрелов не было.